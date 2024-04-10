В Украину прибыл новоназначенный глава Минобороны Литвы, встретился с Зеленским

Новоназначенный министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас в рамках своего первого зарубежного визита на этой должности прибыл в Киев, где он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, пишет "Европейская правда".

Ну встрече Зеленский отметил важность дальнейшего лидерства Литвы в международной коалиции по разминированию и развития сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

"Спасибо за вашу поддержку, за все, что вы делаете с начала полномасштабной войны. Знаю, что наши команды работают над документом по безопасности гарантий. Ожидаем, что он заложит новую основу для усиления защиты наших государств", – подчеркнул президент.

Зеленский акцентировал, что украинцы особенно благодарны за финансовый вклад Литвы в реализацию чешской инициативы по покупке артиллерийских боеприпасов и за выделение средств для партии дронов.

Во время встречи также обсудили дальнейшую всестороннюю поддержку со стороны Литвы, в частности по подготовке украинских военнослужащих и реализации реабилитационных программ для раненых защитников.

Кащюнас был назначен новым министром обороны Литвы 25 марта.

"ЕвроПравда" общалась с Кащюнасом, когда он возглавлял комитет литовского Сейма по вопросам нацбезопасности: видео смотрите здесь.