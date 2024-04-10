Влада Швейцарії проти конституційної заборони імпорту фуа-гра і хутра

Федеральна рада Швейцарії відхилила дві громадські ініціативи, які пропонували на конституційному рівні заборонити імпорт фуа-гра та хутра тварин, які зазнали жорстокого поводження.

Про це вона оголосила після засідання 10 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Ініціативи, які подав до Федеральної ради Швейцарський альянс захисту тварин, передбачали саме конституційну заборону на імпорт фуа-гра – страви, для якої птахів навмисне годують жирною їжею – й тваринного хутра.

Швейцарський уряд вирішив подати контрпропозиції до ініціатив, які передбачають внесення змін не до конституції, а до відповідного законодавства.

По-перше, пропонується запровадити обов'язкове декларування продуктів, отриманих шляхом примусового відгодовування, аби споживачі "знали, що вони купують продукт, отриманий методами, забороненими у Швейцарії".

Примусове відгодовування домашньої птиці у Швейцарії заборонено вже понад 40 років, тож усі продукти, отримані в результаті такої практики і продані в альпійській країні, є імпортованими.

Уряд Швейцарії також запропонував внести заборону на імпорт хутряних виробів з тварин, які зазнали жорстокого поводження, до федерального закону про захист тварин. Обов'язкове декларування таких виробів в країні діє вже близько 10 років.

Проте, оскільки Швейцарський альянс захисту тварин зібрав достатньо підписів під обома ініціативами, федеральна влада буде зобов'язана організувати референдум щодо них, але його дата поки не визначена.

Минулого року, нагадаємо, у Фламандському регіоні Бельгії закрилась остання ферма, де качок відгодовували для виробництва фуа-гра, на виконання рішення місцевої влади про заборону примусового відгодовування тварин.