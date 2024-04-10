Власти Швейцарии против конституционного запрета импорта фуа-гра и меха

Федеральный совет Швейцарии отклонил две общественные инициативы, которые предлагали на конституционном уровне запретить импорт фуа-гра и меха животных, подвергшихся жестокому обращению.

Об этом он объявил после заседания 10 апреля, сообщает "Европейская правда".

Инициативы, которые подал в Федеральный совет Швейцарский альянс защиты животных, предусматривали именно конституционный запрет на импорт фуа-гра – блюда, для которого птиц умышленно кормят жирной пищей, – и животного меха.

Швейцарское правительство решило подать контрпредложения к инициативам, которые предусматривают внесение изменений не в конституцию, а в соответствующее законодательство.

Во-первых, предлагается ввести обязательное декларирование продуктов, полученных путем принудительного откорма, чтобы потребители "знали, что они покупают продукт, полученный методами, запрещенными в Швейцарии".

Принудительный откорм домашней птицы в Швейцарии запрещен уже более 40 лет, поэтому все продукты, полученные в результате такой практики и проданные в альпийской стране, являются импортируемыми.

Правительство Швейцарии также предложило внести запрет на импорт меховых изделий из животных, подвергшихся жестокому обращению, в федеральный закон о защите животных. Обязательное декларирование таких изделий в стране действует уже около 10 лет.

Однако, поскольку Швейцарский альянс защиты животных собрал достаточно подписей под обеими инициативами, федеральные власти будут обязаны организовать референдум по ним, но его дата пока не определена.

В прошлом году, напомним, во Фламандском регионе Бельгии закрылась последняя ферма, где уток откармливали для производства фуа-гра, во исполнение решения местных властей о запрете принудительного откармливания животных.