Орбан закликає угорців за кордоном проголосувати на виборах до Європарламенту

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся з листом до угорських громадян, які мешкають за межами Європейського Союзу, із закликом взяти участь у червневих виборах до Європейського парламенту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Громадяни Угорщини, які не мають угорської адреси і проживають за межами ЄС, можуть проголосувати на виборах до Європарламенту поштою, але тільки після попередньої реєстрації – онлайн або в найближчому посольстві чи консульстві.

Для участі в голосуванні такі закордонні угорці мають зареєструватись не пізніше 16:00 15 травня, йдеться в листі. За даними Національного виборчого бюро Угорщини, на сьогодні 125 тисяч людей заявили, що голосуватимуть поштою.

Якщо ж угорці мають постійну адресу проживання в Угорщині, але перебувають за кордоном, вони можуть проголосувати в найближчому закордонному представництві країни й повинні подати відповідну заяву до 31 травня.

Вибори до Європарламенту відбудуться в усіх 27 країнах-членах протягом 6-9 червня. У деяких із них – як-от в Угорщині – вони збігаються з місцевими виборами.

Зазначимо, що в другій половині 2024 року Угорщина буде головувати в Раді Європейського Союзу. Її головування зосередиться на боротьбі з нелегальною міграцією, інтеграції до ЄС Західних Балкан та навряд чи акцентуватиме на проблемах клімату.

Наприкінці грудня Орбан заявляв, що угорське головування в ЄС буде "більше миротворчим", а його метою є "окупувати Брюссель".