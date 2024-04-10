Орбан призывает венгров за рубежом проголосовать на выборах в Европарламент

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с письмом к венгерским гражданам, проживающим за пределами Европейского Союза, с призывом принять участие в июньских выборах в Европейский парламент.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Граждане Венгрии, которые не имеют венгерского адреса и проживают за пределами ЕС, могут проголосовать на выборах в Европарламент по почте, но только после предварительной регистрации – онлайн или в ближайшем посольстве или консульстве.

Для участия в голосовании такие зарубежные венгры должны зарегистрироваться не позднее 16:00 15 мая, говорится в письме. По данным Национального избирательного бюро Венгрии, на сегодня 125 тысяч человек заявили, что будут голосовать по почте.

Если же венгры имеют постоянный адрес проживания в Венгрии, но находятся за рубежом, они могут проголосовать в ближайшем зарубежном представительстве страны и должны подать соответствующее заявление до 31 мая.

Выборы в Европарламент состоятся во всех 27 странах-членах в течение 6-9 июня. В некоторых из них – например, в Венгрии – они совпадают с местными выборами.

Отметим, что во второй половине 2024 года Венгрия будет председательствовать в Совете Европейского Союза. Ее председательство сосредоточится на борьбе с нелегальной миграцией, интеграции в ЕС Западных Балкан и вряд ли будет акцентировать внимание на проблемах климата.

В конце декабря Орбан заявлял, что венгерское председательство в ЕС будет "больше миротворческим", а его целью является "оккупировать Брюссель".