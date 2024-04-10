США: Законопроєкт про "іноагентів" відхилить Грузію від європейського шляху

Посол США в Грузії Робін Данніган, коментуючи наміри Тбілісі схвалити законопроєкт про "іноагентів", заявила, що він відхилить країну від шляху до ЄС.

Заяву посла наводить "Грузия Online", повідомляє "Європейська правда".

Данніган сказала, що Сполучені Штати висловили серйозне занепокоєння з приводу законопроєкту як публічно, так і особисто представникам уряду Грузії.

"Ми занепокоєні тим, що законопроєкт відхилить Грузію від європейського шляху та негативно вплине на здатність місцевих організацій громадянського суспільства щоденно допомагати грузинському народу", – сказала вона.

Посол зауважила, що США не єдині, хто висловлює занепокоєння з приводу цього законопроєкту.

"Європейський союз, НАТО, Європейська рада, Організація Об'єднаних Націй, Європарламент і багато окремих європейських країн висловили серйозну стурбованість з приводу згаданого законопроєкту. Вони висловили стурбованість тим, що цей законопроєкт матиме негативний вплив на шлях вступу Грузії до ЄС", – заявила Данніган.

"Тому ви маєте запитати себе: коли у вас є законопроєкт, з приводу якого ваші західні партнери висловили серйозне занепокоєння, але який привітав ваш окупант, ви маєте спитати себе, чи хороший він для вашої країни. Мушу ще раз заявити, що цей законопроєкт не схожий на законодавство, яке діє у США", – додала посол.

Запропонований законопроєкт зобов’язує організації громадянського суспільства, які отримують понад 20% щорічного фінансування з джерел за межами Грузії, відкрито заявляти, що вони "переслідують інтереси іноземної держави".

Від них вимагатимуть реєстрацію як іноземних агентів і висуватимуть додаткові вимоги до звітності. Організації, які цього не зроблять, можуть отримати великі штрафи.

Очікують, що парламент Грузії розгляне так званий законопроєкт про "іноагентів" 15 квітня.

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