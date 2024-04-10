США: Законопроект об "иноагентах" отклонит Грузию от европейского пути

Посол США в Грузии Робин Данниган, комментируя намерения Тбилиси одобрить законопроект об "иноагентах", заявила, что он отклонит страну от пути в ЕС.

Заявление посла приводит "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

Данниган сказала, что Соединенные Штаты выразили серьезное беспокойство по поводу законопроекта как публично, так и лично представителям правительства Грузии.

"Мы обеспокоены тем, что законопроект отклонит Грузию от европейского пути и негативно повлияет на способность местных организаций гражданского общества ежедневно помогать грузинскому народу", – сказала она.

Посол отметила, что США не единственные, кто выражает обеспокоенность по поводу этого законопроекта.

"Европейский союз, НАТО, Европейский совет, Организация Объединенных Наций, Европарламент и многие отдельные европейские страны выразили серьезную обеспокоенность по поводу упомянутого законопроекта. Они выразили обеспокоенность тем, что этот законопроект будет иметь негативное влияние на путь вступления Грузии в ЕС", – заявила Данниган.

"Поэтому вы должны спросить себя: когда у вас есть законопроект, по поводу которого ваши западные партнеры выразили серьезное беспокойство, но который приветствовал ваш оккупант, вы должны спросить себя, хорош ли он для вашей страны. Должна еще раз заявить, что этот законопроект не похож на законодательство, которое действует в США", – добавила посол.

Предложенный законопроект обязывает организации гражданского общества, которые получают более 20% ежегодного финансирования из источников за пределами Грузии, открыто заявлять, что они "преследуют интересы иностранного государства".

От них потребуют регистрации в качестве иностранных агентов и будут выдвигать дополнительные требования к отчетности. Организации, которые этого не сделают, могут получить крупные штрафы.

Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит так называемый законопроект об "иноагентах" 15 апреля.

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