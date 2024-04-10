Поштовий оператор Франції планує переорієнтуватись на доставку їжі

Французький поштовий оператор La Poste вважає, що в майбутньому доставка їжі стане основним видом його діяльності на тлі того, що все менше людей надсилають одне одному паперові листи.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, заявив під час слухань у Сенаті Франції голова Le Poste Філіп Валь.

За словами Валя, в багатьох поштових відділеннях у селах в день буває менше п'яти клієнтів, а дохід від доставки листів і посилок для La Poste у 2024 році, за прогнозами, впаде до 15% (тоді як у 1990 році було 70%).

"Я думаю, що до 2035 року доставка їжі стане основним видом діяльності для поштових працівників", – сказав він.

La Poste уже здійснює 10% доставки продуктів харчування по всій Франції, переважно для громадських центрів, лікарень та закладів громадського харчування.

На думку Валя, збільшення обсягів цих послуг дозволить зберегти роботу 6500 французьких листонош, "навіть коли не буде більше листів". За його словами, лише минулого року La Poste доставила 5 мільйонів обідів.

Французька пошта вже оголошувала про різні ідеї для осучаснення своєї діяльності. На початку року вона в тестовому режимі відкрила роздягальні в декількох відділеннях для людей, які замовляють одяг онлайн.

Нагадаємо, головний національний поштовий оператор Німеччини Deutsche Post у березні припинив використовувати внутрішні рейси для перевезення листів після майже 63 років.