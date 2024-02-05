Парижан просять на час Олімпіади не замовляти посилок

Французький уряд порекомендував жителям Парижа не замовляти посилок під час Олімпійських та Паралімпійських ігор цього літа.

Як пише "Європейська правда", відповідна рекомендація з’явилась на офіційному сайті Міністерства транспорту Франції.

Парижан просять по можливості "заздалегідь замовити посилки, щоб вони були доставлені до 24 липня, після 8 вересня або в період між двома Олімпіадами, тобто між 12 і 27 серпня 2024 року".

На сайті додають: якщо доставка все ж потрібна під час Ігор, варто "віддавати перевагу доставці в години та дні з меншим трафіком", а також "на велосипеді або пішки" чи в пунктах видачі за межами периметру безпеки Парижа.

У Міністерстві транспорту Франції в коментарі AFP назвали рекомендацію "повідомленням з інформацією та заохоченням", яке було опубліковане "якомога раніше".

"Метою, як і раніше, залишається максимальна безперервність звичайної діяльності", – додали у відомстві.

Французька поштова служба La Poste на запит AFP також заявила, що "розуміє нагальну необхідність забезпечити безпеку товарів і людей під час Ігор".

Літні Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня по 11 серпня, а Паралімпійські ігри – з 28 серпня по 8 вересня. Жителів столиці вже попередили про логістичні труднощі на тлі Олімпіади, а десятки готельних закладів у центрі Парижа вже поставили в рази вищі ціни на дати відкриття Ігор.

Уряд Франції намагається заздалегідь попередити людей про потенційні незручності, пов'язані з проведенням Олімпійських ігор – наприклад необхідності зчитування QR-коду для виходу з дому для людей, що живуть поблизу місць проведення заходів.