Почтовый оператор Франции планирует переориентироваться на доставку еды

Французский почтовый оператор La Poste считает, что в будущем доставка еды станет основным видом его деятельности на фоне того, что все меньше людей отправляют друг другу бумажные письма.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, заявил во время слушаний в Сенате Франции председатель Le Poste Филипп Валь.

По словам Валя, во многих почтовых отделениях в селах в день бывает менее пяти клиентов, а доход от доставки писем и посылок для La Poste в 2024 году, по прогнозам, упадет до 15% (тогда как в 1990 году было 70%).

"Я думаю, что к 2035 году доставка еды станет основным видом деятельности для почтовых работников", – сказал он.

La Poste уже осуществляет 10% доставки продуктов питания по всей Франции, преимущественно для общественных центров, больниц и заведений общественного питания.

По мнению Валя, увеличение объемов этих услуг позволит сохранить работу 6500 французских почтальонов, "даже когда не будет больше писем". По его словам, только в прошлом году La Poste доставила 5 миллионов обедов.

Французская почта уже объявляла о различных идеях для осовременивания своей деятельности. В начале года она в тестовом режиме открыла раздевалки в нескольких отделениях для людей, которые заказывают одежду онлайн.

Напомним, главный национальный почтовый оператор Германии Deutsche Post в марте прекратил использовать внутренние рейсы для перевозки писем после почти 63 лет.