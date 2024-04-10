Топгенерал США в НАТО: Скоро перевага Росії над Україною в артилерії може сягнути 10 до 1

Командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Крістофер Каволі попередив, що без підтримки України Сполученими Штатами перевага Росії в артилерії на полі бою ще більше посилиться.

Про це він сказав на засіданні Комітету з питань збройних сил Палати представників США, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Каволі, Росія наразі випускає п'ять артилерійських снарядів на кожен снаряд, випущений українськими військами, і ця диспропорція в найближчі тижні може збільшитися до "10 до 1".

"Якщо одна сторона може стріляти, а інша не може стріляти у відповідь, програє та сторона, яка не може стріляти у відповідь. Тому ставки дуже високі. Цього року вони дуже залежать від нас… І без нашої підтримки вони не зможуть перемогти", – додав він.

Топгенерал США в Альянсі також застеріг, що без подальшої американської підтримки в Україні "досить швидко" закінчаться артилерійські снаряди і перехоплювачі ППО.

Американський Конгрес з осені минулого року не може схвалити додаткове фінансування військової допомоги Україні через розбіжності щодо міграційної політики, а також тиск із боку ультраправих республіканців на спікера Палати представників Майка Джонсона.

На тлі багатомісячної суперечки у Конгресі Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Однак суперечки між республікацями у Палаті представників можуть призвести до того, що довгоочікуване рішення про фінансування на підтримку України та інших союзників знову відкладеться.