Топгенерал США в НАТО: Скоро преимущество России над Украиной в артиллерии может достичь 10 к 1

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи предупредил, что без поддержки Украины Соединенными Штатами преимущество России в артиллерии на поле боя еще больше усилится.

Об этом он сказал на заседании Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Каволи, Россия сейчас выпускает пять артиллерийских снарядов на каждый снаряд, выпущенный украинскими войсками, и эта диспропорция в ближайшие недели может увеличиться до "10 к 1".

"Если одна сторона может стрелять, а другая не может стрелять в ответ, проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ. Поэтому ставки очень высокие. В этом году они очень зависят от нас... И без нашей поддержки они не смогут победить", – добавил он.

Топгенерал США в Альянсе также предостерег, что без дальнейшей американской поддержки в Украине "довольно быстро" закончатся артиллерийские снаряды и перехватчики ПВО.

Американский Конгресс с осени прошлого года не может одобрить дополнительное финансирование военной помощи Украине из-за разногласий по миграционной политике, а также давления со стороны ультраправых республиканцев на спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

На фоне многомесячного спора в Конгрессе Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.

Однако споры между республиканцами в Палате представителей могут привести к тому, что долгожданное решение о финансировании в поддержку Украины и других союзников снова отложится.