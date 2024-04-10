Місто на півночі Норвегії хоче створити 26-годинний часовий пояс, і це не жарт

Крайній північний регіон Норвегії, розташований за полярним колом, звернувся до Європейської комісії з проханням надати дозвіл на встановлення окремого часового поясу з 26-годинним днем.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

У листі до Європейської комісії – яка підтвердила, що отримала запит – регіон просить орган ЄС доручити норвезькій владі схвалити створення часового поясу з 26-годинним днем замість 24-годинного.

Ініціаторка звернення, мер норвезького міста Вадсе Венке Педерсен, розповіла Politico, що план має на меті популяризувати місцеві цінності, збільшити сімейний час і привабити нових мешканців до регіону.

Водночас Педерсен сама до кінця не знає, як буде функціонувати 26-годинна доба. "Годинник буде переведено з 12 на 13... і ми повинні побачити, як це буде відбуватися. Я не думаю, що вони (Європейська комісія. – Ред.) скажуть "так", тому ми ще не продумали всі деталі", – зізналась вона.

Мер Вадсе водночас сподівається, що збільшення тривалості дня надихне людей переїжджати до найпівнічнішого регіону Норвегії – що є "більш важливим, ніж будь-коли" у світлі повномасштабної війни Росії проти України.

"Нам подобається наш спосіб життя, і ми думаємо, що це може бути дуже цікаво, особливо для сімей з маленькими дітьми", – сказав мер. "Я думаю, що це більш спокійне і краще повсякденне життя, ніж, наприклад, у великому місті".

Норвегія не є членом Європейського Союзу, але входить до Європейської економічної зони. Директива ЄС регулює переведення годинників на літній час, але в Єврокомісії повідомили Politico, що питання часових поясів вирішують на національному рівні, тому навряд чи ЄС зможе допомогти з проханням з Вадсе.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Гренландія, яка є автономією у складі Данії, вперше не перевела годинник на зимовий час разом з Данією.