Гренландія вперше не переводить годинник на зимовий час разом з Данією

Гренландія, яка є автономією у складі Данії, цього разу вперше не переведе годинник на зимовий час разом з Данією.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

В ніч на неділю данці переведуть стрілки на годину назад, проте Гренландія залишиться на літньому часі.

Місцева адміністрація вирішила відмовитися від переведення стрілок та обрала літній час – з міркувань, щоб часовий пояс був ближчим до Данії та решти Європи.

У 2019 році Європарларламент підтримав позицію про те, щоби через два роки скасувати переведення стрілок, проте остаточне ухвалення рішення країнами ЄС відкладається.

Україна у 2021 році теж була за крок від скасування зимового й літнього часу, але тоді рішення все ж не ухвалили.

Про дилему для України у контексті європейської реформи читайте у статті Літній час: "європейський" чи "московський"? Нащо Україна знову перевела годинники