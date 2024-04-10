Город на севере Норвегии хочет создать 26-часовой часовой пояс, и это не шутка

Крайний северный регион Норвегии, расположенный за полярным кругом, обратился к Европейской комиссии с просьбой предоставить разрешение на установление отдельного часового пояса с 26-часовым днем.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

В письме к Европейской комиссии – которая подтвердила, что получила запрос – регион просит орган ЕС поручить норвежским властям одобрить создание часового пояса с 26-часовым днем вместо 24-часового.

Инициатор обращения, мэр норвежского города Вадсе Венке Педерсен, рассказала Politico, что план имеет целью популяризировать местные ценности, увеличить семейное время и привлечь новых жителей в регион.

В то же время Педерсен сама до конца не знает, как будут функционировать 26-часовые сутки. "Часы будут переведены с 12 на 13... и мы должны увидеть, как это будет происходить. Я не думаю, что они (Европейская комиссия. – Ред.) скажут "да", поэтому мы еще не продумали все детали", – призналась она.

Мэр Вадсе одновременно надеется, что увеличение продолжительности дня вдохновит людей переезжать в самый северный регион Норвегии – что является "более важным, чем когда-либо" в свете полномасштабной войны России против Украины.

"Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что это может быть очень интересно, особенно для семей с маленькими детьми", – сказал мэр. "Я думаю, что это более спокойная и лучшая повседневная жизнь, чем, например, в большом городе".

Норвегия не является членом Европейского Союза, но входит в Европейскую экономическую зону. Директива ЕС регулирует перевод часов на летнее время, но в Еврокомиссии сообщили Politico, что вопрос часовых поясов решают на национальном уровне, поэтому вряд ли ЕС сможет помочь с просьбой из Вадсе.

Напомним, в октябре 2023 года Гренландия, которая является автономией в составе Дании, впервые не перевела часы на зимнее время вместе с Данией.