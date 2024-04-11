Польша подняла истребители во время массированной ракетной атаки РФ по Украине

Во время воздушной атаки РФ на украинские города в ночь на 11 апреля Польша поднимала в воздух истребители на случай пролета ракеты над своей территорией.

Об этом сообщило в Twitter (X) Оперативного командования польской армии, пишет "Европейская правда".

После 5 часов утра Оперативное командование предупредило, что в шум, который могут слышать люди, особенно в юго-восточной части Польши – это польские и союзнические истребители, которые подняли в воздух из-за активности российской стратегической авиации и запуск ракет по целям на территории Украины.

❗️Uwaga, w przestrzeni powietrznej operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, co może wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-wschodnim obszarze kraju.



Dzisiejszej nocy obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego… pic.twitter.com/5cPKhrVbXN April 11, 2024

В командовании отметили, что активировали все необходимые процедуры для защиты воздушного пространства Польши.

В последние недели это стало стандартной процедурой Польши в случае массированных ракетных атак по Украине.

Как свидетельствуют сообщения Воздушных сил Украины, часть крылатых ракет, выпущенных российскими стратегическими бомбардировщиками, были направлены на Львовскую область через Волынскую, следом в направлении Львова были пуски аэробаллистических ракет "Кинжал".

Напомним, в ночь на 24 марта в 4.23 утра одна из российских ракет залетела в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

Министр обороны Польши позже сказал, что польские военные сбили бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.

В начале апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил со своим польским коллегой Радославом Сикорским о том, как Варшава могла бы помочь защите Украины от ударов РФ с воздуха и лучше защитить собственное воздушное пространство от российских ракет.