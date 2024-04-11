Зеленский после ночной атаки РФ призвал союзников ускорить усиление украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский после массированной воздушной атаки России в ночь на 11 апреля призвал партнерские страны ускорить усилия по усилению украинской ПВО.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

Зеленский отметил, что часть ударных дронов и ракет удалось сбить, но некоторые все же попали в объекты критической инфраструктуры в ряде областей.

"Все наши европейские соседи и другие партнеры могут видеть, что Украина критически нуждается в системах ПВО. Сейчас мир, продемонстрировав способность преодолеть российский террор, может показать, что на него реагируют должным образом, как на преступление. Но если дать России продолжать делать то, что она делает, если российские ракеты и "Шахеды" будут поражать не только Украину, но и решимость наших партнеров, это будет выглядеть как глобальное согласие на террор", – заявил Зеленский.

"Нам нужны системы ПВО и другая военная помощь, а не просто "закрывание глаз" на ситуацию и длительные дискуссии", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил благодарность "каждому лидеру, который не молчит, который продолжает нас поддерживать и осуждать российский террор".

Во время воздушной атаки РФ на украинские города в ночь на 11 апреля Польша снова поднимала в воздух истребители на случай пролета ракет над своей территорией, что стало уже традиционной реакцией Варшавы в случае пусков ракет российской стратегической авиацией.

Напомним, в среду Кулеба рассказал о подробностях переговоров с союзниками о поставках батарей Patriot.

Кулеба объяснил изменение тона Украины в вопросе получения ПВО от западных партнеров тем, что "мягкая и тихая дипломатия не сработала". Он выразил надежду, что его новый стиль жесткой дипломатии поможет осуществить прорыв.