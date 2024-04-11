Греция приглашает в бесплатный отпуск туристов, которым в прошлом году его испортили пожары на Родосе

В Греции начала действовать исключительная правительственная программа компенсации за испорченный отпуск для туристов, которые летом 2023 года выбрали для отдыха остров Родос и вынуждены были досрочно возвращаться домой из-за лесных пожаров.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Правительство Греции сразу же после пожаров пообещало предложить туристам компенсацию, и после месяцев законодательного оформления этого решения программа уже стала доступной для тысяч тех, кому пришлось эвакуироваться из мест отдыха.

Такие туристы могут подать заявку на ваучер стоимостью до 500 евро, чтобы покрыть расходы на размещение в отеле в течение недели. Сумма будет зависеть от того, сколько отдыхающие оплатили туристическому оператору за свою поездку в 2023 году, и касается только размещения в отелях. Бронирование жилья через сервисы вроде Airbnb под компенсацию не попало.

"Схема уже работает, как и обещал премьер-министр... Это был очень сложный процесс – думаю, потому что мы были первой страной в мире, которая сделала нечто подобное", – прокомментировал генеральный секретарь Министерства туризма Греции Мирон Флоурис.

Первый этап выдачи ваучеров будет действовать с этой недели до 31 мая включительно, следующий – с 1 октября до 15 ноября.

На Родосе говорят, что интерес выразили уже пять тысяч человек.

Напомним, в июле 2023 года на греческом острове Родос из-за масштабных пожаров пришлось эвакуировать около 20 тысяч местных жителей и туристов. На острове объявляли чрезвычайное положение.

Только в течение одних суток 29 июля в Греции одновременно тушили более 50 лесных пожаров.