Латвійські правоохоронні органи та органи безпеки цього року будуть дуже серйозно готуватися до 9 травня.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс в ефірі Латвійського телебачення, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Він обговорив поточну ситуацію у сфері безпеки з керівництвом Державної поліції та Служби державної безпеки. "У нас немає жодних точних сигналів про провокації, але ситуація може змінитися, тому ми будемо готуватися дуже серйозно", – пообіцяв міністр.

Козловскіс додав, що в міру наближення 9 травня заходи громадської безпеки можуть змінюватися до останньої хвилини.

9 травня Росія святкує перемогу СРСР над гітлерівською Німеччиною.

Протягом багатьох років після відновлення незалежності багато російськомовних жителів Латвії також проводили публічні святкування 9 травня, але після вторгнення Росії в Україну такі заходи були суворо обмежені та заборонені, а низку радянських пам'ятників знесено.

Незважаючи на ці обмеження і заборони, в Латвії щороку фіксуються різні порушення, пов'язані зі святкуванням 9 травня.

Торік поліція Латвії затримала 26 осіб у зв'язку зі святкуванням 9 травня, відкрила 38 проваджень у справах про адміністративні правопорушення та чотири кримінальні провадження.

Нагадаємо, у Молдові 9 травня 180 осіб порушили заборону на публічну демонстрацію символів агресії РФ, зокрема георгіївської стрічки: серед порушників є і депутати парламенту.