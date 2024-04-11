В Латвии обещают серьезную подготовку к 9 мая, опасаясь провокаций

Латвийские правоохранительные органы и органы безопасности в этом году будут очень серьезно готовиться к 9 мая.

Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис в эфире Латвийского телевидения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Он обсудил текущую ситуацию в сфере безопасности с руководством Государственной полиции и Службы государственной безопасности. "У нас нет никаких точных сигналов о провокациях, но ситуация может измениться, поэтому мы будем готовиться очень серьезно", – пообещал министр.

Козловскис добавил, что по мере приближения 9 мая меры общественной безопасности могут меняться до последней минуты.

9 мая Россия празднует победу СССР над гитлеровской Германией в войне.

В течение многих лет после восстановления независимости многие русскоязычные жители Латвии также проводили публичные празднования 9 мая, но после вторжения России в Украину такие мероприятия были строго ограничены и запрещены, а ряд советских памятников снесены.

Несмотря на эти ограничения и запреты, в Латвии каждый год фиксируются различные нарушения, связанные с празднованием 9 мая.

В прошлом году полиция Латвии задержала 26 человек в связи с празднованием 9 мая, открыла 38 производств по делам об административных правонарушениях и четыре уголовных производства.

Напомним, в Молдове 9 мая 180 человек нарушили запрет на публичную демонстрацию символов агрессии РФ, в частности георгиевской ленты: среди нарушителей есть и депутаты парламента.