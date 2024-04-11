Зеленський зустрівся з Науседою у Вільнюсі
Новини — Четвер, 11 квітня 2024, 15:00 —
Президент Володимир Зеленський у четвер провів зустріч у Вільнюсі з президентом Литви Гітанасом Науседою перед початком саміту Триморʼя.
Про це глава держави розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".
Зеленський поінформував Науседу про наслідки російських ударів цієї ночі та нагальні потреби України в ППО.
Вони обговорили також ситуацію на полі бою, пріоритети у зброї та політичну взаємодію на рівні Євросоюзу та НАТО – конкретні кроки, які варто зробити цього року.
"Вдячний за готовність допомагати та збільшувати можливості постачання й виробництва зброї та снарядів для захисту нашої спільної безпеки", – зазначив Зеленський.
I met with Lithuanian President @GitanasNauseda in Vilnius prior to attending the Three Seas Summit.– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 11, 2024
The main topic was our common strength. I informed Gitanas about the consequences of last night's Russian strikes, as well as the urgent need for air defense. We also discussed… pic.twitter.com/nYphEgHogv
Президент України Володимир Зеленський у четвер прибув до Литви для участі у саміті так званого Тримор’я.
У Вільнюсі він підписав ще одну двосторонню безпекову угоду у продовження Вільнюської декларації G7 про "гарантії безпеки" – з Латвією.