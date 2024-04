Зеленський зустрівся з Науседою у Вільнюсі

Президент Володимир Зеленський у четвер провів зустріч у Вільнюсі з президентом Литви Гітанасом Науседою перед початком саміту Триморʼя.

Зеленський поінформував Науседу про наслідки російських ударів цієї ночі та нагальні потреби України в ППО.

Вони обговорили також ситуацію на полі бою, пріоритети у зброї та політичну взаємодію на рівні Євросоюзу та НАТО – конкретні кроки, які варто зробити цього року.

"Вдячний за готовність допомагати та збільшувати можливості постачання й виробництва зброї та снарядів для захисту нашої спільної безпеки", – зазначив Зеленський.

