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Зеленський зустрівся з Науседою у Вільнюсі

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Новини — Четвер, 11 квітня 2024, 15:00 — Христина Бондарєва

Президент Володимир Зеленський у четвер провів зустріч у Вільнюсі з президентом Литви Гітанасом Науседою перед початком саміту Триморʼя.

Про це глава держави розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Зеленський поінформував Науседу про наслідки російських ударів цієї ночі та нагальні потреби України в ППО. 

Вони обговорили також ситуацію на полі бою, пріоритети у зброї та політичну взаємодію на рівні Євросоюзу та НАТО – конкретні кроки, які варто зробити цього року.

"Вдячний за готовність допомагати та збільшувати можливості постачання й виробництва зброї та снарядів для захисту нашої спільної безпеки", – зазначив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський у четвер прибув до Литви для участі у саміті так званого Тримор’я.

У Вільнюсі він підписав ще одну двосторонню безпекову угоду у продовження Вільнюської декларації G7 про "гарантії безпеки" – з Латвією.

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