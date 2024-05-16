Орбан засмутився, що через замах на Фіцо Угорщина тепер має "боротись за мир" наодинці

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан бідкається, що через замах його словацький колега Роберт Фіцо буде відсутній на посаді у "критичні" місяці.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Орбана цитує речник угорського уряду Золтан Ковач.

За словами Орбана, після зміни уряду після виборів Словаччина розпочала свій шлях до миру, що, на думку Орбана, було дуже корисно для Угорщини.

"Цей процес був перерваний і підірваний замахом лівого активіста на прем'єр-міністра Словаччини", – заявив Віктор Орбан.

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Він назвав місяці, втрачені через відсутність Роберта Фіцо на посаді через напад, "критичними".

"Ми зберігаємо надію на його одужання, але зараз ми повинні боротися за мир наодинці", – додав Орбан.

Він підкреслив підвищену важливість майбутніх виборів до Європейського парламенту. "Тепер ми повинні боротися з подвоєними зусиллями, наодинці. Вкрай важливо припинити насильство і проголосувати за мир 9 червня!" – сказав Орбан.

Після поранення Фіцо Віктор Орбан заявив, що шокований замахом на свого словацького колегу і друга. ЗМІ повідомили, що він планує навідати Фіцо в компанії сербського президента Александара Вучича.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

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