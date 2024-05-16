Російським пропагандистам на протестах у Тбілісі примарились фото Степана Бандери

Пропагандистка російського телеканалу "Звєзда", яка потрапила у Тбілісі для висвітлення акцій протесту проти закону про "іноагентів", заявила, що їхні учасники розклеюють портрети "Степана Бандери".

На це звернуло увагу грузинське видання Tabula, повідомляє "Європейська правда".

У репортажі від 14 травня журналістка "Звєзди" Крістіна Радомська заявила, що біля будівлі грузинського парламенту "стіни вкриті гаслами, наклеєні фотографії Степана Бандери".

Насправді ж, зауважує Tabula, на плакатах зображений грузинський поет-символіст Тиціан Табідзе. Його фото по Тбілісі розклеює опозиційна партія "Європейська Грузія", яка бере активну участь у протестах.

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Ліворуч – Тиціан Табідзе. Праворуч – пропагандистка "Звєзди" Колаж: Tabula

Тиціана Табідзе розстріляли під час сталінських репресій у грудні 1937 року за "регулярні зв'язки з троцькістами" і "шпигунство на користь Франції". На момент смерті поету було 42 роки.

Російська пропаганда часто використовує образ Бандери для очорнювання українців, стверджуючи, що Україна – "фашистська" чи "нацистська" держава. Телеканал "Звєзда", утворений у 2004 році, підвідомчий Міністерству оборони Росії.

Москва прямо підтримує нинішню грузинську владу на тлі масових протестів проти закону про "іноагентів", називаючи "втручанням у внутрішні справи" Грузії тиск країн Заходу, які відмовляють грузинську владу від ухвалення скандального проєкту.

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