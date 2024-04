Зеленский встретился с Науседой в Вильнюсе

Президент Владимир Зеленский в четверг провел встречу в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой перед началом саммита Триморья.

Об этом глава государства рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Зеленский проинформировал Науседу о последствиях российских ударов этой ночью и насущных потребностях Украины в ПВО.

Они обсудили также ситуацию на поле боя, приоритеты в оружии и политическое взаимодействие на уровне Евросоюза и НАТО – конкретные шаги, которые следует сделать в этом году.

"Благодарен за готовность помогать и увеличивать возможности поставки и производства оружия и снарядов для защиты нашей общей безопасности", – отметил Зеленский.

I met with Lithuanian President @GitanasNauseda in Vilnius prior to attending the Three Seas Summit.



The main topic was our common strength. I informed Gitanas about the consequences of last night's Russian strikes, as well as the urgent need for air defense. We also discussed… pic.twitter.com/nYphEgHogv