У Польщі затримали трьох людей, яких підозрюють у вбивстві українця

Правоохоронці в селі Рокіцини на півночі Польщі затримали трьох польських громадян за підозрою в жорстокому вбивстві 48-річного українця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Польські ЗМІ повідомили, що тіло українця виявили рятувальники в ніч проти 12 травня після пожежі в одному з господарських приміщень на агропідприємстві в Рокіцинах, що в Поморському воєводстві.

Прокурор районної прокуратури у Лемборку Поморського воєводства Патрик Вегнер підтвердив "Укрінформу", що у цій справі арештували трьох громадян Польщі, зокрема жінку.

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"Один з підозрюваних у злочині був працедавцем, який надавав роботу і житло загиблому українцю, а інший – співробітником", – додав прокурор.

Двом підозрюваним, які безпосередньо причетні до вбивства, загрожує довічне ув’язнення, а третій підозрюваній загрожує до п’яти років ув’язнення за ненадання допомоги і приховування слідів злочину.

Попередньо слідство встановило, що чоловік жив сам, у Польщі в нього є сестра, а мати проживає в Україні. Загиблий був єдиним українцем, який працював на агропідприємстві, де розводять велику рогату худобу.

У польській прокуратурі поки не визначили мотив убивства, але підозрюють, що йдеться не про ненависть на національному ґрунті, а про вплив алкогольного сп’яніння.

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