Фіцо: Словаччина хоче бути дружньою сусідкою для України

Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо, відомий антиукраїнською позицією, заявив, що його держава прагне мати дружні відносини з Україною.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем у Словаччині після міжурядових консультацій, повідомляє "Європейська правда".

За словами Фіцо, зустріч показала, що "у нас є зацікавленість до добросусідства".

"Словаччина хоче бути доброю, дружньою країною-сусідкою України. Ми хочемо проявити солідарність з вами у тому нещасті, з яким ви боретеся", – заявив він, вочевидь, маючи на увазі повномасштабну війну Росії.

"Використання російської сили в Україні – це порушення міжнародних угод... Україна потребує допомоги і солідарності", – сказав словацький прем'єр.

"Усі ми бажаємо, щоб ми мали змогу знайти ті моменти, які підтримують ваш суверенітет і територіальну цілісність, які є невід’ємними для вас", – додав Фіцо.

Після приходу до влади в жовтні 2023 року уряд Роберта Фіцо припинив військову допомогу Києву з державних запасів Словаччини. Він також неодноразово заявляв, що стратегія західних країн щодо України провалилася.

У другу річницю військового вторгнення Росії в Україну в лютому Фіцо заявив, що війна почалася у 2014 році "з розгулу українських неонацистів".

Він стверджував, що стратегія Заходу щодо конфлікту не працює, що на війні гинуть слов'яни, а Захід спостерігає за цим, не маючи мирного плану від Європейського Союзу.

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