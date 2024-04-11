Фицо: Словакия хочет быть дружественной соседкой для Украины

Глава правительства Словакии Роберт Фицо, известный антиукраинской позицией, заявил, что его государство стремится поддерживать дружеские отношения с Украиной.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Словакии после межправительственных консультаций, сообщает "Европейская правда".

По словам Фицо, встреча показала, что "у нас есть заинтересованность к добрососедству".

"Словакия хочет быть хорошей, дружественной страной-соседкой Украины. Мы хотим проявить солидарность с вами в том несчастье, с которым вы боретесь", – заявил он, очевидно, имея в виду полномасштабную войну России.

"Использование российской силы в Украине – это нарушение международных соглашений... Украина нуждается в помощи и солидарности", – сказал словацкий премьер.

"Все мы хотим иметь возможность найти те моменты, которые поддерживают ваш суверенитет и территориальную целостность, неотъемлемые для вас", – добавил Фицо.

После прихода к власти в октябре 2023 года правительство Роберта Фицо прекратило военную помощь Киеву из государственных запасов Словакии. Он также неоднократно заявлял, что стратегия западных стран в отношении Украины провалилась.

Во вторую годовщину военного вторжения России в Украину в феврале Фицо заявил, что война началась в 2014 году "с разгула украинских неонацистов".

Он утверждал, что стратегия Запада в отношении конфликта не работает, что на войне гибнут славяне, а Запад наблюдает за этим, не имея мирного плана от Европейского Союза.

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