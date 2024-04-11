Словаччина пригрозила заборонити ввезення 14 українських продуктів
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може заборонити ввезення 14 позицій українського агроекспорту, якщо сторони не знайдуть спільне вирішення проблеми.
Про це він заявив на пресконференції з українським прем'єром Денисом Шмигалем у Братиславі, повідомляє "Європейська правда".
Фіцо нагадав, що Словаччина забезпечує коридори, вільний перехід сільськогосподарської продукції, яка йде з України в інші країни Європи.
За його словами, він "конструктивно пояснив", як для них важливо захищати інтереси словацьких сільськогосподарських працівників і фермерів.
"Коли ми не знайдемо спільного рішення, то буде просто заборона для 14 позицій продукції, які не будуть ввозитися з України.
Чітко зрозуміло, що ми захищаємо свої національні інтереси, Україна захищає свої інтереси, хоче продати надлишок своєї сільськогосподарської продукції", – зазначив Фіцо.
Водночас він повідомив про дорожню карту, за якою сторони будуть намагатися знайти взаємовигідне рішення.
Нагадаємо, представники ключових інституцій Європейського Союзу 8 квітня погодили продовження дії угоди про пільгову торгівлю з Україною, яка містить жорсткіші обмеження на імпорт певних видів сільськогосподарської продукції.
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