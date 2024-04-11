Словакия пригрозила запретить ввоз 14 украинских продуктов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна может запретить ввоз 14 позиций украинского агроэкспорта, если стороны не найдут совместное решение проблемы.

Об этом он заявил на пресс-конференции с украинским премьером Денисом Шмыгалем в Братиславе, сообщает "Европейская правда".

Фицо напомнил, что Словакия обеспечивает коридоры, свободный переход сельскохозяйственной продукции, которая идет из Украины в другие страны Европы.

По его словам, он "конструктивно объяснил", как для них важно защищать интересы словацких сельскохозяйственных работников и фермеров.

"Если мы не найдем общего решения, то будет просто запрет для 14 позиций продукции, которые не будут ввозиться из Украины.

Ясно, что мы защищаем свои национальные интересы, а Украина защищает свои интересы, хочет продать избыток своей сельскохозяйственной продукции", – отметил Фицо.

В то же время он сообщил о дорожной карте, по которой стороны будут пытаться найти взаимовыгодное решение.

Напомним, представители ключевых институтов Европейского Союза 8 апреля согласовали продление действия соглашения о льготной торговле с Украиной, которое содержит более жесткие ограничения на импорт определенных видов сельскохозяйственной продукции.

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