Іспанія закликала ЄС до більш жорсткої позиції щодо імпорту російського СПГ

Іспанія звернулася до Євросоюзу з проханням зайняти більш жорстку позицію щодо імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ), забезпечивши країнам можливість блокувати його без перенаправлення поставок до сусідів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

"Ми повинні забезпечити ефективну реакцію. Будь ласка, давайте спробуємо скоординувати нашу реакцію на це (поставки російського СПГ – ред.), як на спотовому ринку, так і на існуючі контракти", – заявила міністр енергетики Іспанії Тереза Рібера в кулуарах зустрічі міністрів енергетики країн ЄС.

Хоча ЄС незабаром дозволить країнам-членам блокувати поставки російського СПГ без застосування санкцій, вона зазначила, що поки не зрозуміло, як цей інструмент буде працювати.

За словами Рібери, необхідні також рекомендації щодо того, як вивести компанії з довгострокових контрактів з Москвою за принципом "бери або плати", при цьому переконавшись, що газ не буде просто перенаправлений в іншу третю країну.

Напередодні країни ЄС досягли політичної згоди щодо того, щоби і далі у скоординований спосіб скорочувати споживання газу і забезпечити достатні запаси на нову зиму.

Нагадаємо, в уряді України виключили можливість продовження з Росією угоди про транзит газу, термін дії якої спливає у 2024 році, та розраховують після цього запропонувати українську ГТС європейським партнерам.

Раніше повідомляли, що французький імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) зріс на 50% з одночасним збільшенням потоків палива з Франції до ЄС.