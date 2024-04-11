Кількість загиблих унаслідок вибуху на ГЕС в Італії зросла до 5

Водолази на півночі Італії виявили тіла ще двох робітників, які загинули внаслідок вибуху, що обвалив і затопив кілька рівнів підземної гідроелектростанції, довівши кількість підтверджених загиблих до п'яти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція AP.

Вибух, що стався у вівторок на електростанції Enel Green Power на півночі провінції Болонья, стався на глибині близько 40 метрів нижче рівня води. Пошуки двох інших зниклих безвісти працівників тривають.

Водолази, які працюють над пошуком жертв, порівнюють місце події з підводною будівлею, що постраждала від землетрусу.

Вибух на електростанції Enel Green Power в Баргі стався під час робіт з підвищення ефективності станції, йдеться в заяві компанії. Пожежа спалахнула, коли вибухнула турбіна на восьмому поверсі під поверхнею, затопивши поверх нижче. Причина досі невідома.

Згідно з першими реконструкціями подій, вибух стався під час випробувальної операції, в якій брали участь близько 15 робітників, майже всі співробітники трьох зовнішніх компаній, найнятих Enel.

Марко Масінара, мер сусіднього міста Камуньяно, сказав, що ця споруда була для нас "історичною електростанцією", яка забезпечувала роботою багато сімей. "Сьогодні сталася драма. Наш світ зруйнувався", – сказав він у вівторок.