В Італії шукають чотирьох працівників, зниклих безвісти після глибинного вибуху ГЕС

На гідроелектростанції поблизу північноіталійського міста Болонья у середу тривають пошуково-рятувальні роботи після того, як внаслідок руйнівного вибуху загинуло щонайменше троє робітників, п'ятеро отримали поранення, а четверо зникли безвісти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Десятки пожежників і водолазів шукали зниклих людей протягом ночі після потужного вибуху, що стався у вівторок вдень. Вибух сколихнув станцію на глибині близько 40 метрів нижче рівня води, спричинивши обвалення структурних частин і затоплення.

"Ми працюємо, але з невеликою надією знайти зниклих людей живими...Сценарій, з яким ми зіштовхнулися, не дає нам такої надії", – заявив у середу Лука Карі, речник італійських пожежників.

Вибух на електростанції Enel Green Power на південь від Болоньї стався під час ремонтних робіт і зруйнував частину дев'ятиповерхової підземної споруди.

За словами префекта Болоньї Аттіліо Вісконті, коли на восьмому поверсі під землею вибухнула турбіна, сталася пожежа, яка затопила поверх нижче.

Троє чоловіків, які загинули в результаті вибуху, були ідентифіковані як робітники у віці від 35 до 73 років.

Згідно з першими реконструкціями аварії, вибух стався під час випробувальної операції, в якій брали участь близько 15 робітників, майже всі співробітники трьох зовнішніх компаній, найнятих Enel.

Марко Масінара, мер сусіднього міста Камуньяно, сказав, що ця споруда була для нас "історичною електростанцією", яка забезпечувала роботою багато сімей. "Сьогодні сталася драма. Наш світ зруйнувався", – сказав він у вівторок.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі двоє військових загинули під час навчань на полігоні.