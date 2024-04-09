В Італії стався вибух на ГЕС: троє загиблих, є постраждалі та зниклі безвісти

У результаті вибуху на гідроелектростанції у вівторок в горах Італії на південь від Болоньї троє людей загинули, троє отримали поранення і шестеро вважаються зниклими.

Про це повідомило італійське видання LaPresse, повідомляє "Європейська правда".

Вибух стався на гідроелектростанції на сувіанській дамбі, приблизно за 70 кілометрів на південний захід від Болоньї.

Мер сусіднього міста Камуньяно Марко Масінара заявив, що вибух стався на дев’ятому рівні під землею під час робіт на турбінах.

Esplosione e incendio nella centrale idroelettrica di Bargi nel Comune di Camugnano, sul lago di Suviana dell'Appennino bolognese. L'arrivo dei soccorsi sul posto #ANSA https://t.co/tZtiGS7lu5 pic.twitter.com/rDQtM3atje – Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) April 9, 2024

Він зазначив, що з постраждалими виникли труднощі, адже рятувальникам важко потрапити всередину, нижче рівня води. Приміщення там затопило.

Поліція та пожежники відреагували на вибух та прибули на місце. "Щоб надати допомогу, потрібна видимість і низькі температури", – сказав командир пожежної бригади Болоньї Калоджеро Туртурічі.

Про причину вибуху наразі не повідомляють.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі двоє військових загинули під час навчань на полігоні.