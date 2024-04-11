Число погибших при взрыве на ГЭС в Италии возросло до пяти

Водолазы на севере Италии обнаружили тела еще двух рабочих, погибших в результате взрыва, который обвалил и затопил несколько уровней подземной гидроэлектростанции, доведя количество подтвержденных погибших до пяти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AP.

Взрыв, произошедший во вторник на электростанции Enel Green Power на севере провинции Болонья, произошел на глубине около 40 метров ниже уровня воды. Поиски двух других пропавших без вести работников продолжаются.

Водолазы, работающие над поиском жертв, сравнивают место происшествия с подводным зданием, пострадавшим от землетрясения.

Взрыв на электростанции Enel Green Power в Барги произошел во время работ по повышению эффективности станции, говорится в заявлении компании. Пожар вспыхнул, когда взорвалась турбина на восьмом этаже под поверхностью, затопив этаж ниже. Причина до сих пор неизвестна.

Согласно первым реконструкциям событий, взрыв произошел во время испытательной операции, в которой участвовали около 15 рабочих, почти все сотрудники трех внешних компаний, нанятых Enel.

Марко Масинара, мэр соседнего города Камуньяно, сказал, что это сооружение было для нас "исторической электростанцией", которая обеспечивала работой многие семьи. "Сегодня произошла драма. Наш мир разрушен", – сказал он во вторник.