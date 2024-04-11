Швеция инвестирует $36 млн в бомбоубежища и гражданскую оборону

Правительство Швеции заявило в четверг, что инвестирует 385 млн крон (36 млн долларов США) в укрепление своих бомбоубежищ, аварийных служб и гражданской обороны после того, как предупредило страну о необходимости подготовки к войне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявил, что Швеция использует эти средства для усиления способности спасательных служб функционировать во время конфликта, укрепления кибербезопасности и помощи системе здравоохранения в создании запасов медикаментов.

Деньги также будут направлены на восстановление бомбоубежищ, источников питьевой воды и транспортной инфраструктуры.

"Безопасность ухудшалась в течение длительного времени", – сказал Болин журналистам.

Он наделал много шума в январе, когда заявил на оборонной конференции, что "в Швеции может быть война".

Вскоре после этого командующий вооруженными силами Швеции Микаэль Боден заявил, что шведам нужно "ментально готовиться к войне".

Швеция резко сократила свои расходы на оборону после окончания холодной войны, но изменила курс после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, Стокгольм объявил, что снова увеличит расходы, имея целью выделить два процента ВВП на оборону "как можно скорее".

В конце прошлого года правительство заявило, что военные расходы превысят целевой показатель в два процента в 2024 году.

Бюджет гражданской обороны страны на 2024 год составляет 6,5 млрд крон.

Однако Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям заявило в октябре, что, по его мнению, для удовлетворения потребностей необходим годовой бюджет в размере 20 миллиардов крон.

Напомним, министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что страны НАТО должны стремиться создать больше "стратегических трудностей", чтобы обуздать поведение России.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что есть куда больше шансов, что Владимира Путина сдержит стратегическая неопределенность Макрона и его четко определенная цель – победить Россию.