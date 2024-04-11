В Финляндии опасаются разлива нефти в Балтийском море из-за "теневого флота" России

По оценкам финской пограничной службы, после того, как Россия начала использовать так называемый теневой флот танкеров для обхода ограничений на экспорт нефти, риск крупного разлива "черного золота" в Балтийском море возрос.

Об этом в интервью агентству AFP заявил руководитель подразделения морской безопасности пограничной службы Финляндии Микко Симола, сообщает "Европейская правда".

По словам Симолы, еженедельно через Финский залив проходят около 70 старых нефтяных танкеров, каждый из которых может перевозить более 100 тысяч тонн сырой нефти. Он добавил, что количество судов, которое курсирует в этом районе, "примерно такое же или даже больше, чем до нападения России на Украину".

Плохое состояние танкеров увеличивает риск технических неисправностей, которые могут привести к масштабному разливу нефти – особенно учитывая мелководье Балтийского моря и его уязвимые экосистемы, объясняет представитель пограничной службы Финляндии.

"Еще одним фактором, который вызывает беспокойство, является неопределенность в вопросах собственности и страхового покрытия судов", – добавила Симола.

Он обратил внимание, что часть танкеров плавает под флагами таких стран, как Камерун, Габон, Джибути, Палау и Белиз, которые могут быть не знакомы с навигацией в северных ледовых условиях – что увеличивает риск экологической катастрофы.

"Мы делаем все возможное, чтобы быть постоянно готовыми к мерам по реагированию на загрязнение морской среды, если возникнет такая необходимость", – сказал представитель финской пограничной службы.

Еще в 2022 году сообщалось, что Россия скупает старые нефтяные танкеры, чтобы продавать свое сырье по всему миру, несмотря на западные санкции.

Шведские журналисты недавно выяснили, что российские "теневые" суда регулярно заправляются с танкера, который стоит на якоре у шведского острова Готланд и принадлежит латвийской компании.