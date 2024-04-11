Католицька церква Португалії виплатить компенсації жертвам домагань священників

Католицька церква Португалії 11 квітня оголосила, що виплатить фінансову компенсацію жертвам сексуального насильства над дітьми з боку священників, визначаючи суми компенсації окремо для кожного постраждалого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Голова Єпископської конференції Португалії (CEP) Хосе Орнелас заявив, що асамблея організації одноголосно схвалила рішення про надання компенсацій тим, хто в дитячому віці зазнав сексуального насильства з боку католицьких священників.

За його словами, заяви про компенсацію можна буде подавати з червня по грудень 2024 року. Двадцять одна людина вже звернулась із таким проханням до католицької церкви Португалії.

Сума компенсації визначатиметься в кожному випадку окремо комісією CEP. Хоча критерії для цього ще не визначені, до уваги, за словами Орнеласа, братиметься тяжкість випадків. Також голова СЕР сказав, що компенсацію надаватимуть і постраждалим від уже померлих католицьких священників.

У звіті, опублікованому в лютому 2023 року, стверджувалось, що принаймні 4815 дітей у Португалії зазнали сексуального насильства з боку представників Португальської католицької церкви – переважно священників – за останні 70 років.

Автори звіту тоді заявили, що їхні висновки є лише "верхівкою айсберга" і понад 100 священиків, підозрюваних у сексуальному насильстві над дітьми, продовжують виконувати свої церковні функції.

Наступного місяця португальська Католицька церква оголосила про деякі кроки для боротьби з сексуальним насильством над дітьми, але зазнала різкої критики за те, що не вжила жорсткіших заходів.

Скандали з сексуальним насильством сколихнули католицьку церкву і в інших країнах, зокрема США, Ірландії та Франції.