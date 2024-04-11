Католическая церковь Португалии выплатит компенсации жертвам домогательств священников

Католическая церковь Португалии 11 апреля объявила, что выплатит финансовую компенсацию жертвам сексуального насилия над детьми со стороны священников, определяя суммы компенсации отдельно для каждого пострадавшего.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Председатель Епископской конференции Португалии (CEP) Хосе Орнелас заявил, что ассамблея организации единогласно одобрила решение о предоставлении компенсаций тем, кто в детском возрасте подвергся сексуальному насилию со стороны католических священников.

По его словам, заявления о компенсации можно будет подавать с июня по декабрь 2024 года. Двадцать один человек уже обратился с такой просьбой в католическую церковь Португалии.

Сумма компенсации будет определяться в каждом случае отдельно комиссией CEP. Хотя критерии для этого еще не определены, во внимание, по словам Орнеласа, будет приниматься тяжесть случаев. Также глава СЕР сказал, что компенсацию будут предоставлять и пострадавшим от уже умерших католических священников.

В отчете, опубликованном в феврале 2023 года, утверждалось, что по крайней мере 4815 детей в Португалии подверглись сексуальному насилию со стороны представителей Португальской католической церкви – преимущественно священников – за последние 70 лет.

Авторы отчета тогда заявили, что их выводы являются лишь "верхушкой айсберга" и более 100 священников, подозреваемых в сексуальном насилии над детьми, продолжают выполнять свои церковные функции.

В следующем месяце португальская Католическая церковь объявила о некоторых шагах для борьбы с сексуальным насилием над детьми, но подверглась резкой критике за то, что не приняла более жестких мер.

Скандалы с сексуальным насилием всколыхнули католическую церковь и в других странах, в частности США, Ирландии и Франции.