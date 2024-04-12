У Німеччині інфляція у березні знизилася до майже трирічного мінімуму

У березні інфляція у Німеччині сповільнилася найбільше за майже три роки.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", такі дані опублікувало федеральне статистичне відомство.

За підсумками березня інфляція у ФРН становила 2,3%, що є найнижчим показником з червня 2021 року. У лютому інфляція складала 2,7%.

Подальшому сповільненню сприяло зниження цін на енергоносії та продукти.

Базовий індекс споживчих цін, який не враховує продукти харчування та енергоносії через притаманні їм сезонні коливання, складав у березні 3,3%, після 3,4% у лютому.

Що стосується продуктів харчування, то у березні 2024 року вони виявилися дещо дешевшими за ціни попереднього року вперше з 2015 року.

Підвищення споживчих цін спостерігається у сфері послуг, де грає роль підвищення заробітних плат (3.7%), а також в оренді.

Сповільнення інфляції ще з кінця зими спостерігалося в цілому у Європі через зниження цін на енергоносії.

Також повідомляли, що Бундесбанк прогнозує рецесію для Німеччини в першому кварталі 2024 року.