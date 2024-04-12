В Германии инфляция в марте снизилась до почти трехлетнего минимума

В марте инфляция в Германии замедлилась больше всего почти за три года.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", такие данные опубликовало федеральное статистическое ведомство.

По итогам марта инфляция в ФРГ составила 2,3%, что является самым низким показателем с июня 2021 года. В феврале инфляция составляла 2,7%.

Дальнейшему замедлению способствовало снижение цен на энергоносители и продукты.

Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает продукты питания и энергоносители из-за присущих им сезонных колебаний, составлял в марте 3,3%, после 3,4% в феврале.

Что касается продуктов питания, то в марте 2024 года они оказались несколько дешевле цен предыдущего года впервые с 2015 года.

Повышение потребительских цен наблюдается в сфере услуг, где играет роль повышение заработных плат (3,7%), а также в аренде.

Замедление инфляции еще с конца зимы наблюдалось в целом в Европе из-за снижения цен на энергоносители.

Также сообщалось, что Бундесбанк прогнозирует рецессию для Германии в первом квартале 2024 года.