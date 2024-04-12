На найбільшому сталеварному заводі Британії планують перший за 40 років страйк

Працівники найбільшого британського сталеварного заводу вперше за останні 40 років проголосували за страйк на знак протесту проти запланованого скорочення 2 800 робочих місць індійським власником Tata Steel.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Профспілка Unite заявила, що 1 500 її членів на заводі в Південному Уельсі та на розташованому поруч меншому переробному заводі Newport Llanwern підтримали страйк.

У січні Tata заявила, що закриє обидві доменні печі в Порт Талбот у межах планів зробити свою збиткову діяльність у Великій Британії більш економною та екологічною, замінивши їх більш екологічно чистими електродуговими печами.

Профспілка заявила, що в компанії є інший вибір після того, як Unite домоглася від головної опозиційної Лейбористської партії зобов'язання інвестувати 3 млрд фунтів стерлінгів (3,8 млрд доларів) в британську металургію в порівнянні з 500 млн фунтів, які обіцяє нинішній уряд консерваторів.

За словами голови профспілки Шарон Грем, голосування відбулося попри погрози з боку Tata, що розширені пакети скорочень відкликають, якщо працівники почнуть страйк. Компанія вже заявила, що її план залишається в силі.

Цього тижня у Великій Британії почали страйкувати машиністи потягів на низці важливих маршрутів.

Раніше повідомляли, що у Великій Британії рівень задоволення державною Національною службою охорони здоров’я (NHS) впав до рекордно низького – це стане викликом для уряду напередодні парламентських виборів, які мають пройти цього року.