У Британії страйкують машиністи потягів на низці важливих маршрутів

У Британії в понеділок можливі значні перебої з залізничним рухом на важливих напрямках у зв’язку з планами машиністів пасажирських поїздів вийти на страйк вже втретє за 4 дні.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Страйк профспілки Aslef призведе до значного скорочення рейсів на багатьох маршрутах, зокрема на сході та південному сході Англії.

Страйк зачепить роботу операторів c2c, Gatwick Express, Greater Anglia, Southeastern, Southern, South Western Railway, Great Northern і Thameslink. Для деяких з них це означає значне скорочення кількості рейсів, а на деяких поїзди зовсім скасовані.

На додачу, члени профспілки, які працюють з 16 компаніями, відмовилися брати понаднормові години у понеділок та вівторок, що додатково ускладнить ситуацію.

У профспілці заявляють, що проблеми у зв’язку зі страйками коштували роботодавцям вже понад 2 млрд фунтів стерлінгів і ціна за компромісне вирішення трудової суперечки була би меншою.

Нагадаємо, німецький залізничний оператор Deutsche Bahn та профспілка залізничників GDL нещодавно досягли компромісу стосовно умов праці. Суперечка останні місяці перед цим неодноразово призводила до страйків і перебоях у руху поїздів.

Також у Німеччині страйкували працівники служби безпеки в аеропортах.