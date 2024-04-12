На крупнейшем сталелитейном заводе Британии планируют первую за 40 лет забастовку

Работники крупнейшего британского сталелитейного завода впервые за последние 40 лет проголосовали за забастовку в знак протеста против запланированного сокращения 2 800 рабочих мест индийским владельцем Tata Steel.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Профсоюз Unite заявил, что 1 500 его членов на заводе в Южном Уэльсе и на расположенном рядом меньшем перерабатывающем заводе Newport Llanwern поддержали забастовку.

В январе Tata заявила, что закроет обе доменные печи в Порт Талбот в рамках планов сделать свою убыточную деятельность в Великобритании более экономной и экологичной, заменив их более экологически чистыми электродуговыми печами.

Профсоюз заявил, что у компании есть другой выбор после того, как Unite добилась от главной оппозиционной Лейбористской партии обязательства инвестировать 3 млрд фунтов стерлингов (3,8 млрд долларов) в британскую металлургию по сравнению с 500 млн фунтов, которые обещает нынешнее правительство консерваторов.

По словам председателя профсоюза Шарон Грэм, голосование состоялось, несмотря на угрозы со стороны Tata, что расширенные пакеты сокращений отзовут, если работники начнут забастовку. Компания уже заявила, что ее план остается в силе.

На этой неделе в Великобритании начали бастовать машинисты поездов на ряде важных маршрутов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании уровень удовлетворенности государственной Национальной службой здравоохранения (NHS) упал до рекордно низкого – это станет вызовом для правительства накануне парламентских выборов, которые должны пройти в этом году.