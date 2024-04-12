Міністр Кулеба виголосив сім принципів української дипломатії воєнного часу
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наполягає, що дипломатична робота під час війни має відмінність від ведення дипломатії у мирний час.
Про це він заявив у виступі на Форумі дипломатії воєнного часу, який проводить у Києві "Українська призма".
За словами Кулеби, принципи роботи дипломатів у часи війни принципово відмінні від того, як діють дипломати у традиційні часи, через що українські дипломати часом стикаються з нерозумінням – але альтернативи немає.
Сім принципів, які назвав Кулеба, є такими:
- "Впертість" і готовність працювати, навіть коли партнери кажуть "ні".
- Не боятися ставити друзів у незручне становище.
- Непотрібність "плану Б" і концентрація тільки на основному плані.
- Максимальне стиснення часу на ухвалення рішення.
- Принцип – усі говорять з усіма, коли МЗС координує не хто кому говорить, а що говорити.
- Гнучкість рішень у стилі "меню", коли можна обирати елементи рішення (що неприпустимо у традиційній дипломатії).
- Чіткість, прямота та доречність ("Під час війни краще виглядати незграбним, аніж не донести позицію").
"Усі ці принципи були вироблені не від хорошого життя. Але вони працюють", – підкреслив міністр.
Пояснюючи ці принципи, Кулеба наголосив, зокрема, що в мирних умовах дипломат, кілька разів почувши від партнерів тверде "ні", має зупинитися, а дипломат держави у стані війни не має на це права, бо на кону стоїть виживання країни.
Також Кулеба вважає припустимим і часом навіть необхідним недотримання дипломатичної обережності, у тому числі стосовно союзників:
"Відмінність між нами і державами-союзниками у тому, що у найгіршому варіанті друзі покладуть квіти на вашу могилу, а ви за цього варіанта помрете. Тож є різниця. Тому не треба боятися виводити друзів із зони комфорту, говорити з ними відверто і за присутності інших, поки не буде результатів".
Як повідомляла "ЄвроПравда", Кулеба також визначив п'ять поточних пріоритетів роботи МЗС.
Раніше міністр заявляв, що Україна не втратила б Трипільську ТЕС, маючи достатньо Patriot.