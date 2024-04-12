Міністр Кулеба виголосив сім принципів української дипломатії воєнного часу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наполягає, що дипломатична робота під час війни має відмінність від ведення дипломатії у мирний час.

Про це він заявив у виступі на Форумі дипломатії воєнного часу, який проводить у Києві "Українська призма".

За словами Кулеби, принципи роботи дипломатів у часи війни принципово відмінні від того, як діють дипломати у традиційні часи, через що українські дипломати часом стикаються з нерозумінням – але альтернативи немає.

Сім принципів, які назвав Кулеба, є такими:

"Впертість" і готовність працювати, навіть коли партнери кажуть "ні". Не боятися ставити друзів у незручне становище. Непотрібність "плану Б" і концентрація тільки на основному плані. Максимальне стиснення часу на ухвалення рішення. Принцип – усі говорять з усіма, коли МЗС координує не хто кому говорить, а що говорити. Гнучкість рішень у стилі "меню", коли можна обирати елементи рішення (що неприпустимо у традиційній дипломатії). Чіткість, прямота та доречність ("Під час війни краще виглядати незграбним, аніж не донести позицію").

"Усі ці принципи були вироблені не від хорошого життя. Але вони працюють", – підкреслив міністр.

Пояснюючи ці принципи, Кулеба наголосив, зокрема, що в мирних умовах дипломат, кілька разів почувши від партнерів тверде "ні", має зупинитися, а дипломат держави у стані війни не має на це права, бо на кону стоїть виживання країни.

Також Кулеба вважає припустимим і часом навіть необхідним недотримання дипломатичної обережності, у тому числі стосовно союзників:

"Відмінність між нами і державами-союзниками у тому, що у найгіршому варіанті друзі покладуть квіти на вашу могилу, а ви за цього варіанта помрете. Тож є різниця. Тому не треба боятися виводити друзів із зони комфорту, говорити з ними відверто і за присутності інших, поки не буде результатів".

Як повідомляла "ЄвроПравда", Кулеба також визначив п'ять поточних пріоритетів роботи МЗС.

Раніше міністр заявляв, що Україна не втратила б Трипільську ТЕС, маючи достатньо Patriot.