Министр Кулеба назвал семь принципов украинской дипломатии военного времени
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба настаивает, что дипломатическая работа во время войны отличается от ведения дипломатии в мирное время.
Об этом он заявил, выступая на Форуме дипломатии военного времени, который проводит в Киеве "Украинская призма".
По словам Кулебы, принципы работы дипломатов во время войны принципиально отличаются от того, как традиционно действуют дипломаты, из-за чего украинские дипломаты порой сталкиваются с непониманием – но альтернативы нет.
Семь принципов, которые назвал Кулеба, следующие:
- "Упрямство" и готовность работать, даже когда партнеры говорят "нет".
- Не бояться ставить друзей в неловкое положение.
- Ненужность "плана Б" и концентрация только на основном плане.
- Максимально сжатые сроки на принятие решений.
- Принцип – все говорят со всеми, когда МИД координирует не кто кому говорит, а что нужно говорить.
- Гибкость решений в стиле "меню", когда можно выбирать элементы решения (что недопустимо в традиционной дипломатии).
- Четкость, прямота и уместность ("Во время войны лучше выглядеть неуклюжим, чем не донести позицию").
"Все эти принципы были выработаны не от хорошей жизни. Но они работают", – подчеркнул министр.
Объясняя эти принципы, Кулеба отметил, в частности, что в мирных условиях дипломат, несколько раз услышав от партнеров твердое "нет", должен остановиться, а дипломат государства в состоянии войны не имеет на это права, потому что на кону стоит выживание страны.
Также Кулеба считает допустимым и порой даже необходимым несоблюдение дипломатической осторожности, в том числе в отношении союзников:
"Отличие между нами и государствами-союзниками в том, что в худшем варианте друзья возложат цветы на вашу могилу – а вы при этом варианте умрете. Так что разница есть. Поэтому не надо бояться выводить друзей из зоны комфорта, говорить с ними откровенно и в присутствии других – до тех пор, пока не будет результатов".
Как сообщала "ЕвроПравда", Кулеба также определил пять текущих приоритетов работы МИД.
Ранее министр заявлял, что Украина не потеряла бы Трипольскую ТЭС, имея достаточно Patriot.