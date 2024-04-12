Министр Кулеба назвал семь принципов украинской дипломатии военного времени

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба настаивает, что дипломатическая работа во время войны отличается от ведения дипломатии в мирное время.

Об этом он заявил, выступая на Форуме дипломатии военного времени, который проводит в Киеве "Украинская призма".

По словам Кулебы, принципы работы дипломатов во время войны принципиально отличаются от того, как традиционно действуют дипломаты, из-за чего украинские дипломаты порой сталкиваются с непониманием – но альтернативы нет.

Семь принципов, которые назвал Кулеба, следующие:

"Упрямство" и готовность работать, даже когда партнеры говорят "нет". Не бояться ставить друзей в неловкое положение. Ненужность "плана Б" и концентрация только на основном плане. Максимально сжатые сроки на принятие решений. Принцип – все говорят со всеми, когда МИД координирует не кто кому говорит, а что нужно говорить. Гибкость решений в стиле "меню", когда можно выбирать элементы решения (что недопустимо в традиционной дипломатии). Четкость, прямота и уместность ("Во время войны лучше выглядеть неуклюжим, чем не донести позицию").

"Все эти принципы были выработаны не от хорошей жизни. Но они работают", – подчеркнул министр.

Объясняя эти принципы, Кулеба отметил, в частности, что в мирных условиях дипломат, несколько раз услышав от партнеров твердое "нет", должен остановиться, а дипломат государства в состоянии войны не имеет на это права, потому что на кону стоит выживание страны.

Также Кулеба считает допустимым и порой даже необходимым несоблюдение дипломатической осторожности, в том числе в отношении союзников:

"Отличие между нами и государствами-союзниками в том, что в худшем варианте друзья возложат цветы на вашу могилу – а вы при этом варианте умрете. Так что разница есть. Поэтому не надо бояться выводить друзей из зоны комфорта, говорить с ними откровенно и в присутствии других – до тех пор, пока не будет результатов".

Как сообщала "ЕвроПравда", Кулеба также определил пять текущих приоритетов работы МИД.

Ранее министр заявлял, что Украина не потеряла бы Трипольскую ТЭС, имея достаточно Patriot.