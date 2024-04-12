Кількість загиблих унаслідок вибуху на ГЕС в Італії зросла до семи

Італійські рятувальники знайшли тіла двох останніх робітників, які загинули внаслідок вибуху, що обвалив і затопив кілька рівнів підземної гідроелектростанції Enel Green Power на півночі провінції Болонья, довівши кількість підтверджених загиблих до семи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Водолази витягли тіла загиблих з руїн машинного залу, що знаходиться близько 40 метрів нижче рівня води, заявив речник пожежної бригади.

Рятувальні роботи зупинили вранці в п'ятницю після того, як знайшли два останні тіла, додав він.

Причини аварії ще не встановили. Італійська прокуратура розпочала розслідування.

Повідомляли, що вибух стався на глибині близько 40 метрів нижче рівня води.

Водолази, які працювали над пошуком жертв, порівнювали місце події з підводною будівлею, що постраждала від землетрусу.

Вибух на електростанції Enel Green Power в Баргі стався під час робіт з підвищення ефективності станції, йдеться в заяві компанії. Пожежа спалахнула, коли вибухнула турбіна на восьмому поверсі під поверхнею, затопивши поверх нижче.

Згідно з першими реконструкціями подій, вибух стався під час випробувальної операції, в якій брали участь близько 15 робітників, майже всі співробітники трьох зовнішніх компаній, найнятих Enel.

Марко Масінара, мер сусіднього міста Камуньяно, сказав, що ця споруда була для нас "історичною електростанцією", яка забезпечувала роботою багато сімей.

"Сьогодні сталася драма. Наш світ зруйнувався", – сказав він у вівторок.