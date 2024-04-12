Количество погибших в результате взрыва на ГЭС в Италии возросло до семи

Итальянские спасатели нашли тела двух последних рабочих, погибших в результате взрыва, который обвалил и затопил несколько уровней подземной гидроэлектростанции Enel Green Power на севере провинции Болонья, доведя количество подтвержденных погибших до семи.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Водолазы извлекли тела погибших из руин машинного зала, находящегося около 40 метров ниже уровня воды, заявил представитель пожарной бригады.

Спасательные работы прекратили утром в пятницу после того, как нашли два последних тела, добавил он.

Причины аварии еще не установили. Итальянская прокуратура начала расследование.

Сообщалось, что взрыв произошел на глубине около 40 метров ниже уровня воды.

Водолазы, которые работали над поиском жертв, сравнивали место происшествия с подводным зданием, пострадавшим от землетрясения.

Взрыв на электростанции Enel Green Power в Барги произошел во время работ по повышению эффективности станции, говорится в заявлении компании. Пожар вспыхнул, когда взорвалась турбина на восьмом этаже под поверхностью, затопив этаж ниже.

Согласно первым реконструкциям событий, взрыв произошел во время испытательной операции, в которой участвовали около 15 рабочих, почти все сотрудники трех внешних компаний, нанятых Enel.

Марко Масинара, мэр соседнего города Камуньяно, сказал, что это сооружение было для нас "исторической электростанцией", которая обеспечивала работой многие семьи.

"Сегодня произошла драма. Наш мир разрушился", – сказал он во вторник.