Опитування: Зросла частка німців, які підтримують збільшення Україні допомоги

З лютого зросла кількість громадян Німеччини, які вважають, що Захід повинен збільшити військову допомогу Україні.

Про це свідчать оголошені 12 квітня результати опитування ZDF-Politbarometer, пише "Європейська правда".

Якщо в лютому 2024 року за збільшення західної військової допомоги Україні виступали 33% німців, то нині їхня частка зросла до 42%.

31% респондентів вважає, що допомога зброєю Києву має залишитись на нинішньому рівні (у лютому – 33%), а 22% (у лютому – 28%) вважають, що вона має знизитись.

Водночас помітно зросла частка громадян Німеччини, які скептично ставляться до того, що Україна зможе перемогти на полі бою.

Тих, хто в це не вірить, в опитуванні ZDF виявилось 82%. Це більше, ніж у серпні 2023-го, коли був зафіксований попередній максимум (70%). Лише 8% очікують на воєнну перемогу України (у серпні 2023 року таких був 21%).

Крім того, як показало опитування, переважна більшість (55%) респондентів виступають за вступ України до НАТО після закінчення війни, проти цього виступили 36%.

Нагадаємо, опубліковане в лютому опитування в межах Мюнхенської безпекової конференції показало, що більшість німців чітко усвідомлюють небезпеку наслідків перемоги Росії у війні проти України, водночас готовність надавати підтримку Києву знижується.

Крім того, переважна більшість німців не очікує припинення війни РФ проти України в 2024 році.