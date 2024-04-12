Опрос: Выросла доля немцев, поддерживающих увеличение помощи Украине

С февраля выросло число граждан Германии, которые считают, что Запад должен увеличить военную помощь Украине.

Об этом свидетельствуют объявленные 12 апреля результаты опроса ZDF-Politbarometer, пишет "Европейская правда".

Если в феврале 2024 года за увеличение западной военной помощи Украине выступали 33% немцев, то сейчас их доля выросла до 42%.

31% респондентов считает, что помощь оружием Киеву должна остаться на нынешнем уровне (в феврале – 33%), а 22% (в феврале – 28%) считают, что она должна снизиться.

В то же время заметно выросла доля граждан Германии, которые скептически относятся к тому, что Украина сможет победить на поле боя.

Тех, кто в это не верит, в опросе ZDF оказалось 82%. Это больше, чем в августе 2023-го, когда был зафиксирован предыдущий максимум (70%). Только 8% ожидают военную победу Украины (в августе 2023 года таких был 21%).

Кроме того, как показал опрос, подавляющее большинство (55%) респондентов выступают за вступление Украины в НАТО после окончания войны, против этого выступили 36%.

Напомним, опубликованный в феврале опрос в рамках Мюнхенской конференции по безопасности показал, что большинство немцев четко осознают опасность последствий победы России в войне против Украины, в то же время готовность оказывать поддержку Киеву снижается.

Кроме того, подавляющее большинство немцев не ожидает прекращения войны РФ против Украины в 2024 году.