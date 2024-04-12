Британія та Іспанія заявили про "значний прогрес" щодо статусу Гібралтару після Brexit

Представники Лондона й Мадрида після переговорів у Брюсселі 12 квітня заявили про "значний прогрес" у досягненні угоди, яка дозволить забезпечити вільний рух товарів і людей між Гібралтаром та Іспанією після виходу Британії з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Зустріч на рівні міністрів закордонних справ Британії та Іспанії за участю віцепрезидента Європейської комісії Мароша Шефчовича й голови уряду Гібралтару Фабіана Пікардо стосувалась врегулювання статусу британської території після Brexit.

"Обговорення відбулись у конструктивній атмосфері, було досягнуто значного прогресу. Були узгоджені загальні політичні лінії, зокрема стосовно аеропорту, товарів і мобільності", – йдеться у спільній заяві сторін.

Сам Пікардо заявив журналістам, що сторони перебувають "на відстані витягнутої руки чи навіть зігнутої руки" від досягнення угоди. Переговори щодо неї, як очікується, продовжаться і в наступні тижні.

Як відомо, Британія та Іспанія сперечаються за контроль над Гібралтаром відтоді, як Лондон отримав його за Утрехтським договором 1713 року.

У 2020 році, після виходу Британії з Європейського Союзу, сторони досягли попередньої домовленості про вільний доступ для товарів і людей. Але остаточної угоди так і не було досягнуто.

Раніше в уряді Іспанії заявляли, що угода між Іспанією та Великою Британією щодо статусу Гібралтару після Brexit залежить від угоди щодо використання аеропорту.

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